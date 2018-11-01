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1 ноября
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Политика
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Российскую телеведущую-патриотку затравили из-за дочери, живущей в США

Известная российская телеведущая Екатерина Стриженова оказалась под квалом критики — негативную реакцию вызвали снимки из США с американским флагом и на улицах ее дочери Анастасии, опубликованные в соцсетях.

Флаг США.
Флаг США.
Echaik, CC BY-ND 2.0, part from original.

«Получила образование в Англии. Сейчас живет в Нью-Йорке, пока мама дурачит доверчивое население России», — такая подпись была опубликована под подборкой фото, опубликованной в twitter-аккаунте «Выборная Навка».

По словам автора подборки, Анастасия получила образование в Великобритании и живет в США, а Екатерина Стриженова ведет на государственном российском канале программу «Время покажет», в которой рассказывают «об успехах властей РФ и загнивании Запада».

В комментариях пользователи пояснили, что у Анастасии уже родился сын, и «теперь он тоже гражданин США». При этом подписчики указали, что ничего «нового на свете нет и не будет», все в круговороте вещей", «обычная компрадорская буржуазия».

Что касается Стриженовой-старшей, то ранее ее критиковали за участие в политическом ток-шоу. По мнению пользователей, данный формат передач не для нее и ей лучше «уйти и не позориться», пишет ura.ru.

Из открытых источников известно, что Анастасия Стриженова — художник и дизайнер. С 2013 года она живет и работает в Нью-Йорке, куда перебралась вместе с мужем, Петром Грищенко.

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