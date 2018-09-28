На Татьяну Навку набросились комментаторы за фото с батюшкой в церкви

Фотография вызвала неоднозначную реакцию у подписчиков.

«Счастья крестной маме и ее крестнице!», «Святое дело стать крестной матерью. Танюша, вы такая красивая, добрая, чистая. Пусть вашей крестной доченьке будет тепло рядом с вами!», «Танечка поздравляю и вас, и крестницу, и ее родителей», — написали поклонники Навки в комментариях.

Но больше всего тех, кто осудил фигуристку: «Как можно фотографироваться с батюшкой в церкви? Просто кошмар, куда катится мир! Это не подиум», «Видно, как неудобно ему позировать, но не откажешь Татьяне», «Да не фоткайтесь вы все с церковными служителями! Что за мода такая», «Платье действительно не для этого случая, на мой скромный взгляд».

«Почему не в Матушке-России? Где-нибудь в Забайкальском крае? Так патриотично», «В Вене. Не удивлен. Патриоты в России ни жить, ни креститься не желают», «Осточертели уже Навки, подруги ее, и вообще, этот сброд» аристократической помойки". Бабки шевелятся в карманах, вот и возомнили о себе, если глубже рассматривать тему, кто и, что они из себя представляют. Ясно одно, благородных кровей в их «гоп компании», нет! Сила их в том, что они все у кормушки", — написали другие.

Появились и довольно резкие суждения: «Лучше бы на кладбище сфоткалась в тёмную-тёмную ночь», «Святое дело, пречистая и светлая Танюша (скоро возведут в лик святых, тьфу ее) — не в брэндовых платьях по венским храмам юродствовать, а думать о своем народе. Перед кем вы все кривляетесь даже в храмах, когда народ бедствует. Ты хоть где-то в глубине души имеешь капельку совести? Какой Бог, какой храм! Деньги бешеные — вот ваш бог. Живите, обжирайтесь, конец один».

На крестинах присутствовала подруга фигуристки Алика Смехова, которая раскрыла некоторые подробности события: «Сегодня еще одной православной христианкой стало больше — покрестили долгожданную дочь моих близких в узком кругу в городе Вена в моем любимом Храме Св. Николая», пишет mail.ru.

Сама Навка воспитывает двух дочерей — 4-летнюю Надежду и 18-летнюю Сашу. К слову, Татьяна в марте 2018 года призналась, что хотела бы родить еще одного ребенка.