Россию ожидает реформа в здравоохранении

Необходимость этого выявила текущая ситуация с коронавирусом Covid-19, заявила заместитель председателя ведомства Галина Изотова, сообщает ТАСС.

Счетная палата готовит экспертно-аналитическое мероприятие для выработки рекомендаций по модернизации системы здравоохранения, пишет bfm.ru.

«Сейчас всем важно сделать правильные выводы, скоординироваться и принять своевременные решения», — сказала Изотова.

В феврале Счетная палата указывала на низкие доступность и качество услуг в сфере детского здравоохранения в России, недостаточную квалификацию врачей и плачевное состояние поликлиник. В марте 2019 года из госпрограммы «Развитие здравоохранения» была исключена цель «Повышение к 2025 году удовлетворенности населения качеством медицинской помощи».

Болевые точки

Ранее главврач барнаульской городской больницы № 11 Андрей Коломиец рассказал о нескольких болевых точках системы здравоохранения в период неожиданного появления нового коронавируса, сообщает официальный сайт Алтайского края.

«Безопасность специалистов, а значит, качественное обеспечение средствами индивидуальной защиты, обязательные выплаты за работу и страховка. Это те основные вещи, которыми обязательно государство должно обеспечить медиков», — уверен начальник больницы.

«Поддержка со стороны государства поможет нам победить общую беду и пережить все связанные с этим трудности», — резюмировал Коломиец.