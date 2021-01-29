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Политика

Россию вновь признали сверхдержавой. Однако есть и слабости, но это не подлодки

Экс-министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен заявил, что Россия вернула статус военной сверхдержавы, сообщает РИА «Новости».

Флаг России
Флаг России
СС0

Эллеманн-Йенсен в статье для Berlingske подчеркнул, что статус сверхдержавы Россия вернула при президенте Владимире Путине.

В первую очередь он отметил обновленные и хорошо обученные сухопутные силы, показавшие свою эффективность в Сирии.

Также высоко оценил модернизацию военно-воздушных сил и, в частности, системы противовоздушной обороны.

«Остается Россия сверхдержавой и благодаря ядерному арсеналу», — добавил бывший министр.

При этом он указал и на слабости российского ВПК, которые компенсирует мощь в других областях.

Так, по мнению экс-министра, военно-морские силы РФ не подходят для крупных операций в мировом океане, но при этом подводные лодки современны и хорошо вооружены.

Накануне ракетчики Алтайского края уничтожили наглого условного противника всего парой выстрелов.

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