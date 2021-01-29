Россию вновь признали сверхдержавой. Однако есть и слабости, но это не подлодки

Эллеманн-Йенсен в статье для Berlingske подчеркнул, что статус сверхдержавы Россия вернула при президенте Владимире Путине.
В первую очередь он отметил обновленные и хорошо обученные сухопутные силы, показавшие свою эффективность в Сирии.
Также высоко оценил модернизацию военно-воздушных сил и, в частности, системы противовоздушной обороны.
«Остается Россия сверхдержавой и благодаря ядерному арсеналу», — добавил бывший министр.
При этом он указал и на слабости российского ВПК, которые компенсирует мощь в других областях.
Так, по мнению экс-министра, военно-морские силы РФ не подходят для крупных операций в мировом океане, но при этом подводные лодки современны и хорошо вооружены.
Накануне ракетчики Алтайского края уничтожили наглого условного противника всего парой выстрелов.