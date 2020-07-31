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Политика

Росстат: россияне могут считать себя гоблинами и эльфами

Росстат разрешит россиянам называть себя эльфами или гоблинами во время следующей Всероссийской переписи населения, сообщает РИА Новости.

Цыпа ВиПин стаа символом переписи населения в России.
Цыпа ВиПин стаа символом переписи населения в России.
Официальный сат Ростата.

Издание ссылается на замглавы ведомства Павла Смелова.

«Бороться мы с ними не будем. Таких шутников на предыдущей переписи было всего 1024 человека на всю страну. На 147 миллионов это достаточно мало людей. <…> Если человек ощущает себя эльфом, пусть будет эльфом», — отметил Смелов, отвечая на вопрос, как Росстат отнесется к россиянам, считающим себя фантастическими созданиями.

Всероссийская перепись населения должна пройти в апреле 2021 года, пишет polit.ru. Хотя обозначенные сроки ранее были с 1 по 31 октября. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

Талисманом переписи населения в России избрана странная «Цыпа ВиПиН».

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