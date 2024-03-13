«Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение на президентских выборах

«Ростелеком» в Алтайском крае установил систему видеонаблюдения для голосования на выборах Президента РФ 15–17 марта, а также провел линии связи в центр общественного наблюдения в Барнауле для онлайн-трансляции с избирательных участков.

Компания организует видеонаблюдение для прозрачности и объективности выборов в регионе с 2014 года. В этом году совместно с подрядчиками «Ростелеком» смонтировал на избирательных участках 700 программно-аппаратных комплексов. Больше всего работ специалисты провели в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Новоалтайске. Оператор установил 1400 камер (по две на каждом участке), а также телекоммуникационные шкафы, в которых разместил коммутаторы доступа, блоки бесперебойного питания и модемы.

На днях компания завершила технические работы в помещении Алтайской краевой библиотеки имени В.Я. Шишкова, где в дни выборов будет работать центр общественного наблюдения. Здесь размещена видеостена, транслирующая видео с камер избирательных участков. Запись также будет передаваться на служебный портал.

Камеры на участках настроены так, чтобы в обзор обязательно попадали столы для выдачи избирательных бюллетеней, вход в кабинки для тайного голосования и урны. Под видеонаблюдением будут находиться и сейфы для документации участковых комиссий. После публикации результатов выборов видеозаписи поступят в центр обработки данных «Ростелекома», где будут храниться еще три месяца.

Хочу отметить, что за последние годы у нас не было ни одного обращения о возможности возврата к видеоматериалу, который был записан на избирательных участках. Это показатель того, что ход голосования прозрачен и не вызывает никаких сомнений и вопросов, — сообщила председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова.

Алтайский край стал одним из 29 регионов России, в которых на выборах Президента РФ будет применяться система дистанционно-электронного голосования (ДЭГ). ДЭГ уже успешно использовался в 2023 году на выборах Губернатора Алтайского края. Тогда с помощью системы проголосовало 111 тысяч избирателей.

Хочу также подчеркнуть, что для бесперебойной работы избирательных участков накануне и в дни выборов мы обеспечим сервисную поддержку с обязательным дежурством на местах технических специалистов и аварийных бригад, — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

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