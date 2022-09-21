Ройзман отказался давать показания по делу о дискредитации Вооруженных Сил

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман отказался от дачи показаний по уголовному делу о дискредитации ВС РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Владислава Идамжапова.

Ранее Ройзмана освободили из-под стражи в зале суда. Ему назначен «запрет определенных действий». То есть ему нельзя общаться с другими участниками дела (кроме следователя) и выезжать за пределы города.

Евгения Ройзмана задерживали по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России. Признаки преступления нашли в одном из роликов на YouTube-канале общественника. Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

О задержании Ройзмана высказался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По словам главы региона, с арестованным политиком у него «непростые отношения», однако тот все-таки заслуживает уважения и справедливости, «как любой человек».