21 сентября
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Политика

Ройзман отказался давать показания по делу о дискредитации Вооруженных Сил

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман отказался от дачи показаний по уголовному делу о дискредитации ВС РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Владислава Идамжапова.

Евгений Ройзман.
Евгений Ройзман.
СС0

Ранее Ройзмана освободили из-под стражи в зале суда. Ему назначен «запрет определенных действий». То есть ему нельзя общаться с другими участниками дела (кроме следователя) и выезжать за пределы города.

Евгения Ройзмана задерживали по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России. Признаки преступления нашли в одном из роликов на YouTube-канале общественника. Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

О задержании Ройзмана высказался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По словам главы региона, с арестованным политиком у него «непростые отношения», однако тот все-таки заслуживает уважения и справедливости, «как любой человек».

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