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Политика

РПЦ может исправить Житие митрополита Филиппа после высказывания Путина

В Русской православной церкви не исключают, что могут поправить Житие митрополита Филиппа после высказывания президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме, пишет РИА «Новости».

Владимир Путин на ВЭФ. Сентябрь 2021 года.
Владимир Путин на ВЭФ. Сентябрь 2021 года.
kremlin.ru

Правки можно внести, если подтвердится, что митрополита не убил Малюта Скуратов, заявил член синодальной комиссии по канонизации протоиерей Владислав Цыпин.

«Что касается возможности внесения изменений в житие, то, разумеется, жития не являются Священным писанием, которое не подлежит редактированию», — сказал Цыпин.

Ранее Владимир Путин не согласился с губернатором Тверской области Игорем Руденей по поводу достоверности факта этого убийства.

Глава государства заявил, что «это только одна из версий» — Скуратов не убивал митрополита «и не проезжал там, а если проезжал, то мимо».

Митрополит Филипп родился в 1507 году. За критику опричнины его заточили в монастырь. Впоследствии он, по житию, был убит Малютой Скуратовым, ближайшим помощником Ивана Грозного.

Ранее Путин предупредил об опасности проникновения в РФ талибов.

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