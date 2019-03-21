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Политика

Рубцовские депутаты оставили мэра Фельдмана в подвешенном состоянии

21 марта рубцовские депутаты на сессии горсовета заслушали отчет главы города Дмитрия Фельдмана о деятельности за 2018 год. Народные избранники пока не дали градоначальнику оценку. Таким образом, сценарий с возможной отставкой Фельдмана сохраняется.

Дмитрий Фельдман
Дмитрий Фельдман
rubadm.ru

Прежде чем дать оценку отчету главы, депутаты должны были проголосовать за основу, однако голосов «за» не хватило — до оценки дело даже не дошло.

Как рассказала altapress.ru депутат АКЗС Вероника Лапина, депутаты поставили Дмитрия Фельдмана в сложную ситуацию, отложив своими действиями оценку его деятельности и, соответственно, вопрос об отставке.

Вероника Лапина,
депутат АКЗС:

На мой взгляд, такие действия недопустимы. Глава будет находиться в сложной моральной обстановке. Если бы депутаты действительно руководствовались мнением избирателей и заботой о них, то дали бы оценку сегодня. Ситуация неопределенности в администрации на руку тем, кто руководствуется личными обидами и сводит счеты с Фельдманом.

Напомним, что аналогичная ситуация сложилась и с отчетом за 2017 год. Тогда за то, чтобы принять отчет за основу, не хватило четырех голосов. По этому вопросу депутаты собирались позднее и поставили деятельности мэра «неуд». Фельдман же пошел в суд в надежде оспорить решение, но успехом это не увенчалось.

Стоит сказать, что в случае отклонения второго подряд отчета, мэру грозит отставка. Согласно ФЗ № 131 «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», если депутаты ставят «неуд» ежегодному отчету дважды, то это может стать основанием для сложения полномочий градоначальника.

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