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Политика

Рубцовские депутаты признали свои ошибки в декларациях несущественными

21 февраля депутаты Рубцовского горсовета рассмотрели представление прокурора от 28 января, касающееся нарушений в декларациях 16 из 28 депутатов. Народные избранники признали их несущественными, рассказала altapress.ru депутат Людмила Мухортова.

Здания в Рубцовске
Здания в Рубцовске
Анна Зайкова

В ходе заседания из списка провинившихся исключили лидера фракции «Единая Россия» Ирину Кох, так как она предоставила недостающие сведения.

По нарушениям остальных депутатов проводилось поименное голосование, то есть депутаты высказывали свое мнение относительно нарушений каждого из 15 парламентариев.

К нарушениям, пояснила Мухортова, относилось, например, непредоставление данных о банковских счетах, неуказание сведений о продажи автомобиля. Однако прокурор на сессии сообщил, что речь идет о небольших суммах на неуказанных счетах.

О своих дальнейших действиях прокуратура на сессии не сообщила.

По данным altapress.ru, нарушения в декларациях некоторых депутатов носят действительно, скорее, технический характер, а у некоторых — умышленный. В том числе поэтому прокуратура могла настаивать на поименном голосовании, чтобы депутаты взяли на себя ответственность за каждого провинившегося коллегу.

Напомним, у прокуратуры возникли претензии к полноте и качеству деклараций некоторых депутатов Барнаула, Бийска, Новоалтайска. Разбирательств в суде избежали только народные избранники Новоалтайска. Остальные судятся.

Представление прокурора о нарушениях в декларациях планируют рассмотреть и на ближайшей сессии в Камне-на-Оби.

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