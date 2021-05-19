Руководитель алтайских «зеленых» опроверг, что него давили из краевого правительства

Руководитель Алтайского регионального отделения партии «Зеленые» Владимир Кириллов сообщил altapress.ru, что никакого политического давления со стороны правительства края и тем более губернатора Виктора Томенко на него в последнее время не оказывалось. Он же пояснил причину возникновения письма из центра партии в регионы.

Что случилось

Напомним: председатель экологической партии «Зеленые» Анатолий Панфилов 19 мая распространил официальное письмо в адрес губернатора Алтайского края Виктора Томенко, где обвиняет краевые власти во вмешательстве в работу партии.

Панфилов указал на то, что сотрудники аппарата правительства края принудили Владимира Кириллова «содействовать рейдерскому захвату партии, который проходил 15 мая 2021 года в Москве под видом внеочередного псевдосъезда, и препятствуют участию делегатов от Алтайского края в работе легитимного, IX Съезда Партии „Зеленые“ 21 мая 2021 года».

Господин Панфилов также заявил, что «на председателя Совета регионального отделения Кириллова В.В. оказывается административное давление с целью воспрепятствования законной деятельности партии «Зеленые».

Что пояснил Владимир Кириллов

Руководитель алтайского отделения партии «Зеленые» пояснил возникшую неприятную ситуацию для altapress.ru:

«Вынужден сообщить, что в письме Панфилова содержатся необоснованные утверждения о вмешательстве руководства Алтайского края в деятельность регионального отделения партии и в принятие решений мною лично. Это, естественно, не исключает нашего с коллегами взаимодействия в партийной работе с государственными организациями и, в первую очередь, с Избирательной комиссией Алтайского края», — сказал известный эколог и эксперт ОНФ.

Владимир Кириллов , партия «Зеленых».

Владимир Кириллов подтвердил, что 15 мая в Москве при соблюдении всех уставных требований прошел внеочередной съезд партии, в котором приняла участие и делегация Алтайского края. Председателем Российской экологической партии «Зеленые» на съезде был избран Андрей Нагибин, создатель и руководитель «Зеленого патруля». На основе данных этой организации формируется Национальный экологический рейтинг регионов.

«Очень жаль, что внутрипартийная дискуссия стала предметом обсуждения с представителями органов государственной власти, тем самым отвлекая их от дел. И, как говорится, «ещё не хватало», делиться, как предлагает А.А. Панфилов, нашими почти семейными, проблемами с международным сообществом и сообщать «Who is Mr. Kirillov?», — немного иронично высказался Владимир Кириллов.

Дело в том, что Панфилов обещал рассказать о данной ситуации на заседании Европейской партии зеленых и тем самым втянуть Алтайский край в международный скандал.