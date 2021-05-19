«Зеленые» грозят правительству Алтайского края международным конфликтом

Председатель экологической партии «Зеленые» Анатолий Панфилов написал официальное письмо в адрес губернатора Алтайского края Виктора Томенко, в котором обвиняет краевые власти во вмешательстве в работу партии. Обращение есть в распоряжении altapress.ru.

21 мая «Зеленые» планируют IX Съезд партии, но событие «саботируется» сотрудниками администрации региона, говорится в письме.

«На председателя Совета регионального отделения Кириллова В.В. оказывается административное давление с целью воспрепятствования законной деятельности партии „Зеленые“. Соответствующее официальное письмо направлено руководителю администрации президента РФ Вайно А.Э. 14 мая 2021 года», — пишет Панфилов.

Он указывает, что сотрудники аппарата правительства края принудили Кириллова «содействовать рейдерскому захвату партии, который проходил 15 мая 2021 года в Москве под видом внеочередного псевдосъезда, и препятствуют участию делегатов от Алтайского края в работе легитимного, IX Съезда Партии „Зеленые“ 21 мая 2021 года».

25 мая партийцы участвуют в 33 совете Европейской Партии Зеленых.

«Если информация о вмешательстве органов государственной власти в деятельность политической партии экологическая партия „Зеленые“ дойдет до руководства европейских зеленых, это вызовет международный конфликт», — предупреждает Анатолий Панфилов.

Он подчеркнул, что по ст. 10 п.1 Федерального закона «О политических партиях», вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность политических партий, равно как и наоборот, не допускается.