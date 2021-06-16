Руководитель цирка собрался выдвигаться в Госдуму

Запашный планирует выдвигаться в законодательный орган от партии «Справедливая Россия — За правду» по одномандатному округу в Удмуртии, рассказали два источника в партии.
Ожидается, что об участии Запашного в избирательной кампании объявят на учредительной конференции общественного объединения «Новая Евразия».
Мероприятие запланировано на 18 июня в Тюмени, пишет Lenta.ru.
С 2016 года Запашный является членом Общественного совета при Министерстве культуры РФ. Он популяризирует цирк с животными, выступая за ответственную и грамотную дрессировку.
Ранее сообщалось, что Олимпийская чемпионка по биатлону Луиза Носкова намерена стать депутатом Госдумы на выборах 2021 года.
Выборы в Госдуму намечены на 19 сентября.