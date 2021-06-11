Руководству района вновь «прилетело» от главы Алтая

Коммуникации должны построить в поселках Артыбаш и Иогач на Телецком озере.
С 2019 года администрация Турочакского района обещает закончить строительство в ближайшее время, но работы не двигаются, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Напрашивается вывод о том, что он (глава района Виктор Осипов) не способен организовать реализацию таких проектов — технологически не очень сложных. Таким образом, лишает жителей сел Иогач и Артыбаш собственного водопровода, канализации и очистных сооружений», — заявил Олег Хорохордин.
В итоге затягиваются сроки мероприятий по сохранению природной системы Телецкого озера.
Хорохордин поручил провести проверку в отношении руководства Турочакского района и пообещал «принимать соответствующие меры».