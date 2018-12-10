«Русофобский мейнстрим»: Франция намерена изучить причастность России к протестам в стране

Ранее Служба безопасности Украины обвинила Россию в организации массовых беспорядков во Франции, случившихся в последние годы. Поводом для обвинений стала фотография из Парижа двух людей в желтых жилетах и с флагом ДНР. Причем украинская спецслужба полагает, что Москва готовит провокации и в других странах Евросоюза.
По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, находящемуся под контролем США медийному пространству в Европе удалось сформировать «русофобский мейнстрим». Он и «побуждает европейских политиков, в частности французских, во всем винить Россию вместо того, чтобы докапываться до истины», считает парламентарий.
В свою очередь замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал, что расследование, которое начали во Франции, представляет собой продолжение тренда на обвинение Москвы во всех проблемах, пишут РИА Новости. А руководитель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Париж идет на поводу у провокаторов из Лондона и Киева.
Массовые протесты проходят во Франции с середины ноября. Недовольство граждан было вызвано намерениями властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Участники акций выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются неотъемлемым атрибутом французских водителей.