С докладом на заседании Совбеза выступит Медведев

На заседании должен выступить зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Предыдущее оперативное совещание Путина с Советом Безопасности проходило 10 октября — два дня спустя после теракта на Крымском мосту.
Президент РФ Владимир Путин 19 октября проведет в режиме видеоконференции заседание Совета безопасности России, сообщает РИА Новости.
На заседании должен выступить зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Предыдущее оперативное совещание Путина с Советом Безопасности проходило 10 октября — два дня спустя после теракта на Крымском мосту.
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