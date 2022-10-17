Оперативное совещание в ближайшие дни проведет Путин с членами Совбеза

О планах проведения заседания «в ближайшие дни» сообщил журналист Павел Зарубин, который ведет передачу «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», напоминает Газета.Ru.

Ранее в Астане Путин заявлял, что поручит Совбезу проверить, как ведется подготовка мобилизованных.

Предыдущее оперативное совещание президента с Совбезом проходило 10 октября — два дня спустя после теракта на Крымском мосту.

Путин сообщил, что Россию не допускают к расследованию диверсии на «Северных потоках». Президент РФ заявил, что совершены три теракта против Курской АЭС, подорваны ЛЭП.

Он также назвал атомным терроризмом атаки против Запорожской АЭС.