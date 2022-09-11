С каким лицом Виктор Томенко голосовал на выборах 2022: фоторепортаж altapress.ru с места событий

11 сентября — финальный день выборов в барнаульскую городскую Думу. Проголосовать сегодня пришел губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Виктор Томенко пришел на избирательный участок ровно полдень. Губернатор уверенно и с улыбкой вошел на избирательный участок, не забывал и приветствовать окружающих.

Процедура проходила обыденно, если не считать вспышек фотокамер. Проверяющие спросили у Томенко паспорт и проводили за ширму. Он игриво опустил голубую штору со словами: «Соблюдаем таинство».

Несколько секунд толпа терпеливо ждала развязки. Наконец глава региона вышел из кабинки и победно опустил беллютень в урну и также с улыбкой вышел на улицу.

Затем губернатор рассказал о важности (и уникальности) сегодняшнего события.

— Любые выборы — это участие гражданина в процессе управления городом, краем или целой страной. Что касается Алтайского края, он отличается от других масштабностью происходящего. Так, 5,5 тыс. мандатов будут разыграны между кандидатами. Очень важно сформировать органы власти, которые основной своей деятельностью определяют законодательство, — сказал он.

Также Томенко отметил, что сегодня в регионе открыты 1, 6 тыс пунктов для голосования. А за порядком следят соответствующие службы.

Напомним, 11 сентября наступил единый день голосования на выборах в органы местного самоуправления на территории Алтайского края.

Избиратели Барнаула за первые два дня голосования по выборам депутатов гордумы пока показывали рекордно низкую явку.