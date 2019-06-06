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Политика

«С какой стати?». Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью РБК, что Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.

Сергей Лавров.
Сергей Лавров.
duma.gov.ru

«В апреле 2014 года мне об этом говорил бывший госсекретарь США Джон Керри: «Всё понятно. Всё произошло так, как хотел крымский народ. Но для порядка проведите ещё один референдум», — привел Лавров слова экс-госсекретаря.

Россия это предложение отвергла. «С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование? Надеюсь, Джон на меня не обидится. Он тоже опубликовал в своих мемуарах некоторые секреты из наших с ним разговоров», — пояснил министр.

Ранее глава комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что Крым — это не российский регион, и Москва должна вывести с полуострова войска. После этого генсек альянса Йенс Столтенберг добавил, что в ситуации с Крымом и Донбассом Россия «недооценила степень сплоченности членов НАТО».

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