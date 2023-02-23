С лапшой на ушах слушал послание президента коммунист. Реакция

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн попросил руководство КПРФ «приструнить» их однопартийца, который слушал речь президента с лапшой на ушах, пишет bfm.ru.

Депутат Самарской губернской думы (по списку КПРФ) Михаил Абдалкин в соцсетях разместил свое видео «с лапшой», где он сидит перед монитором и внимательно слушает, что говорит глава государства.

«Похоже, что руководство КПРФ и региональные депутаты — по-разному оценивают выступление Путина. Если для Зюганова оно носило „исключительно принципиальный характер“, то для Абдалкина — все ограничилось лапшой», — заявил Хинштейн.

Реакция

Поступок депутата Самарской губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина, который выложил в сети видео просмотра послания президента России Владимира Путина с лапшой на своих ушах, не останется без внимания со стороны центральной ревизионной комиссии КПРФ, заявил депутат Госдумы Александр Ющенко (КПРФ), пишет РИА Новости.

Оценку поступку Абдалкина также должны дать в региональном отделении партии, сообщает Lenta.ru.

Вернуться к «профессионалитету» для подготовки специалистов предложил президент РФ во время послания Федеральному собранию.