С посланием к Федеральному собранию может выступить президент в конце сентября

Источник РИА Новости сообщил, что протокольное мероприятие состоится 30 сентября.
Есть вероятность, что президент выступит с посланием к Федеральному собранию.
Источник также дополняет, что Совет Федерации 29 сентября может рассмотреть договор и закон о вхождении в состав России новых субъектов.
В прошлом году ежегодное послание президента России Федеральному собранию было оглашено 21 апреля. Прямая линия с Владимиром Путиным проходила 30 июня 2021 года, а большую пресс-конференцию провели 23 декабря.