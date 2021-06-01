С сайта спецслужбы исчезли данные о доходах руководства за 10 лет

Федеральная служба безопасности России удалила со своего сайта сведения о доходах, расходах и имуществе руководства за период с 2009 по 2019 годы, сообщают « Открытые медиа ».

Декларации о доходах пропали из соответствующего раздела на сайте ФСБ.

Но еще 22 апреля, судя по архивной версии страницы, старые декларации директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей присутствовали в указанном разделе.

ФСБ стала единственным российским ведомством, которое не опубликовало отчеты о доходах руководства за 2020 год, пишет polit.ru.

По утверждениям источника «Открытых медиа», спецслужба скрыла декларации в том числе из-за расследований о роли ФСБ в отравлении оппозиционера Алексея Навального и об имуществе высокопоставленных сотрудников ведомства.

Это ей позволил сделать принятый в 2020 году закон, благодаря которому теперь разрешено скрывать данные об имуществе сотрудников спецслужб, правоохранительных и контрольных органов, судей и их близких, пишет «Медуза» (интернет-издание включено в реестр иноагентов).

Между тем на сайте Кремля опубликовали сведения о доходах президента Российской Федерации. Согласно этим данным, за 2020 год Владимир Путин заработал 9 994 692 рублей.

Это почти на 270 тыс. больше, чем он заработал годом ранее, следует из декларации о доходах.

Как и прежде, в декларации Путина значится квартира площадью 77 квадратных метров и гараж, а в пользовании — еще одна квартира площадью 153,7 квадратных метра с гаражным местом 18 квадратных метров. Задекларированы два автомобиля, «ГАЗ М21» и «Нива», и прицеп «Скиф».