С сайта спецслужбы исчезли данные о доходах руководства за 10 лет

Декларации о доходах пропали из соответствующего раздела на сайте ФСБ.
Но еще 22 апреля, судя по архивной версии страницы, старые декларации директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей присутствовали в указанном разделе.
ФСБ стала единственным российским ведомством, которое не опубликовало отчеты о доходах руководства за 2020 год, пишет polit.ru.
По утверждениям источника «Открытых медиа», спецслужба скрыла декларации в том числе из-за расследований о роли ФСБ в отравлении оппозиционера Алексея Навального и об имуществе высокопоставленных сотрудников ведомства.
Это ей позволил сделать принятый в 2020 году закон, благодаря которому теперь разрешено скрывать данные об имуществе сотрудников спецслужб, правоохранительных и контрольных органов, судей и их близких, пишет «Медуза» (интернет-издание включено в реестр иноагентов).
Между тем на сайте Кремля опубликовали сведения о доходах президента Российской Федерации. Согласно этим данным, за 2020 год Владимир Путин заработал 9 994 692 рублей.
Это почти на 270 тыс. больше, чем он заработал годом ранее, следует из декларации о доходах.
Как и прежде, в декларации Путина значится квартира площадью 77 квадратных метров и гараж, а в пользовании — еще одна квартира площадью 153,7 квадратных метра с гаражным местом 18 квадратных метров. Задекларированы два автомобиля, «ГАЗ М21» и «Нива», и прицеп «Скиф».