Путин заработал чуть больше, чем в прошлом году

На сайте Кремля опубликовали сведения о доходах президента Российской Федерации. Согласно этим данным, за 2020 год Владимир Путин заработал 9 994 692 рублей, пишет РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в 2020 году задекларировал доход в 9,994 миллиона рублей, что почти на 270 тысяч больше, чем он заработал годом ранее, следует из декларации о доходах.

Как и прежде, в декларации Путина значится квартира площадью 77 квадратных метров и гараж, а в пользовании — еще одна квартира площадью 153,7 квадратных метра с гаражным местом 18 квадратных метров. Задекларированы два автомобиля, «ГАЗ М21» и «Нива», и прицеп «Скиф».

В 2019 году Путин заработал 9,726 миллиона рублей, а в 2018 году доход президента России составлял 8,648 миллиона рублей.

В 2017 году Путин заработал 18,7 миллиона рублей. По итогам года выяснилось, что он больше не владеет земельным участком в 1,5 тысячи квадратных метров — президент его продал, что стало причиной увеличения его доходов за тот период. В 2016 и 2015 годах доход главы государства был приблизительно одинаковым — около 8,9 миллиона рублей, а в 2014 году заработок Путина составил 7,654 миллиона рублей.