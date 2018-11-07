Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 ноября -1°C
62

Технология стелс: с транспортника Ан-12 сняли полет новейшего истребителя Су-57

Телеканал «Звезда» опубликовал кадры полета новейшего истребителя Су-57, снятые с рампы транспортного самолета Ан-12.

Су-57 – перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения.
Су-57 – перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения.
ru.wikipedia.org

Самолетами управляли Герои России — летчик-испытатель Сергей Богдан и начальник Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны имени В. П. Чкалова генерал-майор Радик Бариев.

«Путинские истребители» в Сирии

Сейчас в Сирии может находиться четыре Су-57. Туда также прибыли четыре Су-35С и самолет радиолокационного дозора А-50У.

Самолеты были передислоцированы в рамках программы испытания систем вооружения. Британское издание The Express выпустило статью под заголовком «Российское военное предупреждение: Грозные путинские Су-57 спустили с цепей». В ней предполагается, что президент РФ отправил новое вооружение для испытания в боевых условиях.

Самолет-невидимка?

Су-57 (до августа 2017 года самолет был известен под заводским индексом Т-50) — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий стелс.

ВВС Индии в 2012 году планировали закупать Су-57 по цене 100 млн долларов за самолет. Однако уже в апреле 2018 года ВВС Индии вышли из проекта из-за значительных задержек в разработке машины, увеличении стоимости и больших сомнений в технологических возможностях тяжелого истребителя, в частности по ключевому для истребителя пятого поколения параметру — малозаметности (технология стелс).

Способен вести бой с истребителями противника, уничтожать воздушные цели и наносить удары по наземным.

Модернизационного потенциала Су-57 хватит на полвека, в частности, «истребитель имеет все задатки для превращения в полностью автоматический, беспилотный вариант боевой машины», заявлял бывший главком ВКС РФ, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности генерал-полковник Виктор Бондарев.

Первый полет Су-57 совершил в 2010 году. Минобороны России не планирует серийно закупать машину.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка