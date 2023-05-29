29 мая
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Политика

"С Турцией до смерти". Что пообещал Эрдоган после победы в президентских выборах и как это отразится на России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу в выборах главы республики и назвал итоги праздником демократии. Что пообещал Эрдоган в своей приемной компании и как его победа отразится на отношениях с Россией.

Флаг Турции.
Флаг Турции.
unsplash.com
1
Как проходили выборы?

Президентские выборы проходили в два этапа: первый прошел 14 мая, второй - 28 мая.

Основным оппонентом Эрдогана был Кемаль Кылычдароглу. В первом туре они шли почти вровень: Эрдоган набрал 49,24% голосов, а Кемаль Кылычдароглу – 45,07%.

Все решилось на втором этапе. Эрдоган победил с количеством 52,14% голосов. Кылычдароглу остался позади с количеством 47,86%.

2
Предвыборные обещания президента

В своей программе "Правильные шаги для века Турции: предвыборная декларация 2023" Эрдоган сделал немало заявлений.

Глава страны пообещал в короткие сроки разобраться с последствиями разрушительного землетрясения, которое произошло на юго-востоке Турции 6 февраля.

Особое внимание Эрдоган уделил уменьшению зависимости Турции от импорта энергоресурсов. Он намерен добиться снижения с 71% до 56% к 2028 году. Для этого президент собирается построить новые АЭС в стране и нарастить добычи собственного природного газа, сообщает ТАСС.

Также, согласно программе, планируется строительство канала "Стамбул". Он соединит Мраморное и Черное моря и станет альтернативой Босфорскому проливу. Дополнительно Эрдоган заявил о строительстве сверхскоростной железнодорожной линии между Анкарой и Стамбулом.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции.
kremlin.ru
3
Что изменится в политике и экономике Турции?

Глава страны заявил, что продолжит укреплять президентскую форму правления в стране. Он также намерен ввести новую конституцию, которая отражала бы "волю всего турецкого народа". Для этого необходимо провести референдум.

Эрдоган пообещал добиться многократного снижения уровня инфляции и повысить уровень благосостояния граждан. Для этого президент намерен индексировать зарплаты выше уровня инфляции.

В планах президента увеличить объем экспорта с 254,2 млрд долларов до 400 млрд долларов к 2028 году. Большое внимание уделено военной продукции, чей экспорт хотят увеличить с 4,4 млрд до 15 млрд долларов.

Также в страну собираются привлекать до 90 млн туристов и повысить доходы от туристической сферы до 100 млрд долларов в год. Для сравнения, сейчас Турция получает 46 млрд с туристического бизнеса.

Турция.
Турция.
unsplash.com
4
Как победа Эрдогана отразится на отношениях с Россией?

Президент Турции намерен и дальше придерживаться политики нейтралитета и сохранить отношения как со странами Запада, так и с Россией.

В частности Эрдоган не отказался от намерения реализовать проект газового хаба в республике совместно с Россией.

"Мы еще больше усилим позиции Турции в качестве международного хаба. Собственно говоря, господин Путин повторил в своем поздравительном послании о создании в Турции, в северо-западном регионе Фракия, хаба. Мы с ним сделаем это. И во Фракии будет хаб", - сказал он.

5
Как отреагировали жители Турции?

Многие жители Турции спокойно восприняли новость о победе Эрдогана в президентских выборах. Однако в некоторых провинциях люди попытались выйти на протест.

Так люди попытались устроить митинг в провинции Хаккяри на юго-востоке страны. Однако протестующих быстро разогнали с помощью водомета.

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