"С Турцией до смерти". Что пообещал Эрдоган после победы в президентских выборах и как это отразится на России

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Что изменится в политике и экономике Турции?

Глава страны заявил, что продолжит укреплять президентскую форму правления в стране. Он также намерен ввести новую конституцию, которая отражала бы "волю всего турецкого народа". Для этого необходимо провести референдум.

Эрдоган пообещал добиться многократного снижения уровня инфляции и повысить уровень благосостояния граждан. Для этого президент намерен индексировать зарплаты выше уровня инфляции.

В планах президента увеличить объем экспорта с 254,2 млрд долларов до 400 млрд долларов к 2028 году. Большое внимание уделено военной продукции, чей экспорт хотят увеличить с 4,4 млрд до 15 млрд долларов.

Также в страну собираются привлекать до 90 млн туристов и повысить доходы от туристической сферы до 100 млрд долларов в год. Для сравнения, сейчас Турция получает 46 млрд с туристического бизнеса.