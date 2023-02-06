Уничтожающее землетрясение произошло в Турции, подземный толчок ощущался в Анталье

Землетрясение магнитудой 7,6 зафиксировано в Турции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как «уничтожающее».

Подземные толчки ощущались в Адане, Анкаре, Анталье и других регионах страны, сообщает ТАСС. Жители покидают свои дома, опасаясь таких же афтершоков и обрушения домов.

Пока известно о пяти погибших в Османие. А в другой провинции — Шанлыурфа — рухнули 16 домов и погибли 10 человек. Данные обновляются.

Другие магнитуды

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр также оценил магнитуду землетрясения в 7,5, Геологическая служба США — в 7,8.

В январе около 600 человек пострадали от землетрясения в Иране. Происшествие нанесло ущерб двум городам и более чем 70 селам.

Ранее крупнейшее землетрясение произошло в Индонезии. Погибли порядка 300 человек.