29 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Около 600 человек пострадали от землетрясения в Иране

Из-за землетрясения в провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана пострадали 580 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Землетрясение.
Землетрясение.
unsplash.com

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло 28 января. Эпицентр подземных толчков находился в 23 км к юго-востоку от города Хой. Очаг залегал на глубине 43 км.

В результате землетрясения пострадали 580 человек, в том числе жители города Хой. Два человека погибли.

Происшествие нанесло ущерб двум городам и более чем 70 селам. По словам губернатора провинции Мотамедяна, разрушения составили от 20 до 50%.

Ранее взрыв произошел на складе боеприпасов министерства обороны Ирана в городе Исфахан в центре страны. Он подвергся атаке беспилотников.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость