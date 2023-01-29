Около 600 человек пострадали от землетрясения в Иране

Из-за землетрясения в провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана пострадали 580 человек. Об этом сообщает ТАСС .

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло 28 января. Эпицентр подземных толчков находился в 23 км к юго-востоку от города Хой. Очаг залегал на глубине 43 км.

В результате землетрясения пострадали 580 человек, в том числе жители города Хой. Два человека погибли.

Происшествие нанесло ущерб двум городам и более чем 70 селам. По словам губернатора провинции Мотамедяна, разрушения составили от 20 до 50%.

Ранее взрыв произошел на складе боеприпасов министерства обороны Ирана в городе Исфахан в центре страны. Он подвергся атаке беспилотников.