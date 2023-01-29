Мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Иране

В ночь на 29 января склад боеприпасов в Исхфане подвергся атаке с применением мини-дронов.
Агентство IRNA сообщает, что один из дронов сбили комплексом ПВО, два других аппарата перехватили военные и взорвали. Неизвестно, кто стоит за этим.
Из-за атаки и последовавшего взрыва никто не пострадал, повреждения на военном объекте незначительны.
Также беспилотники атаковали промышленное предприятие по производству моторного масла в городе Азаршахр на северо-западе Ирана. Произошел взрыв, за ним последовал пожар. Неизвестно, есть ли жертвы.
Ранее в Восточном Иерусалиме 13-летний подросток устроил стрельбу. В результате два человека получили серьезные ранения
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