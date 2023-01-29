29 января
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Происшествия

Мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Иране

Взрыв произошел на складе боеприпасов министерства обороны Ирана в городе Исфахан в центре страны. Он подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщают РИА Новости.

Пожар. Огонь. Пламя.
Пожар. Огонь. Пламя.
СС0

В ночь на 29 января склад боеприпасов в Исхфане подвергся атаке с применением мини-дронов.

Агентство IRNA сообщает, что один из дронов сбили комплексом ПВО, два других аппарата перехватили военные и взорвали. Неизвестно, кто стоит за этим.

Из-за атаки и последовавшего взрыва никто не пострадал, повреждения на военном объекте незначительны.

Также беспилотники атаковали промышленное предприятие по производству моторного масла в городе Азаршахр на северо-западе Ирана. Произошел взрыв, за ним последовал пожар. Неизвестно, есть ли жертвы.

Ранее в Восточном Иерусалиме 13-летний подросток устроил стрельбу. В результате два человека получили серьезные ранения

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