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Политика
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«Джокеры»: Саакашвили станет телеведущим программы про выборы украинского президента

Михаил Саакашвили станет ведущим на украинском телеканале и будет вести программу, посвященную выборам президента.

Михаил Саакашвили.
Михаил Саакашвили.
wikimedia.org

«Он — президент, но он не баллотируется. Зато расскажет, на что способны кандидаты. Это Михаил Саакашвили», — говорится в сообщении телеканала.

Телеканал цитирует Саакашвили, утверждающего, что он понимает, «какие черты нужны президенту», и неплохо знает «украинских политиков уже много лет», в связи с чем решил помочь украинцам определиться с выбором в предстоящей избирательной кампании.

Каким образом будет проходить запись программы, учитывая тот факт, что экс-президент Грузии в настоящий момент находится в Нидерландах, не уточняется, сообщает ТАСС.

Программа называется «Джокеры. Путь в президенты» и стартует на телеканале «Зик» с 7 декабря.

Что известно и Михаиле Саакашвили

Михаил Саакашвили дважды занимал пост президента Грузии — с января 2004 по ноябрь 2007 года и с января 2008 до ноября 2013 года, пишет bfm.ru. В ноябре 2013 года — за несколько дней до истечения своих президентских полномочий и до инаугурации нового главы государства Георгия Маргвелашвили — Саакашвили покинул Грузию. С тех пор он проживал в США и на Украине.

В мае 2015 года ему предоставили гражданство Украины, в связи с чем в декабре того же года он лишился грузинского гражданства.

В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства, а в феврале нынешнего года власти Украины выслали Саакашвили в Польшу. Затем он приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности с правом на проживание и работу.

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