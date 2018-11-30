Новоизбранная президент Грузии заявила, что не хочет общаться с Россией

Новый президент Грузии также рассказала, что Россия и Грузия пока не могут начать сотрудничать из-за того, как наша страна ведет себя по отношению к Украине.

Не думаю, что, пока Россия ведет себя так, как сейчас, с учетом того, что происходит на линии оккупации, где похищают людей, и эта линия движется вглубь нашей территории, все ближе к Тбилиси, с учетом того, как Россия сейчас ведет себя в отношении Украины, не думаю, что все это означает, что мы можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству.