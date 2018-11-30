Новоизбранная президент Грузии заявила, что не хочет общаться с Россией

Новый президент Грузии также рассказала, что Россия и Грузия пока не могут начать сотрудничать из-за того, как наша страна ведет себя по отношению к Украине.
Саломе Зурабишвили,
избранный президент Грузии:
Не думаю, что, пока Россия ведет себя так, как сейчас, с учетом того, что происходит на линии оккупации, где похищают людей, и эта линия движется вглубь нашей территории, все ближе к Тбилиси, с учетом того, как Россия сейчас ведет себя в отношении Украины, не думаю, что все это означает, что мы можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству.
По словам Зурабишвили, Грузия занимает проевропейскую позицию. Если же западные партнеры Грузии — Европа и США — начнут диалог с Москвой, то Тбилиси, как указала политик, не останется в стороне, пишет Lenta.ru.
Как прошли выборы в Грузии
Центральная избирательная комиссия Грузии 29 ноября подвела итоги второго тура президентских выборов после подсчета 100 процентов голосов. Поддержанная правящей партией «Грузинская мечта» Зурабишвили набрала 59,52 процента голосов, Григол Вашадзе, которого поддерживало «Единое национальное движение» бывшего президента страны Михаила Саакашвили, — 40,48 процента.