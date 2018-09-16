Минфин Грузии рассказал, как будет побеждать бедность в стране с помощью марихуаны

Экспорт марихуаны должен стать новой для Грузии отраслью, от которой возможно получить высокие доходы для победы над бедностью. Такое заявление сделал министр финансов страны Иванэ Мачавариани, пишут «Известия».

Мачавариани считает, что необходимо наладить на территории страны производство конопли и осуществлять экспорт марихуаны в медицинских целях, это перспективный и очень быстро растущий в мире рынок. Он подчеркнул, что при этом понимает обеспокоенность консервативной части общества.

Иванэ Мачавариани,

министр финансов Грузии:

Ожидаем, что в течение ближайших двух-трех лет мы сможем получить от экспорта около $400 млн, что очень важно для грузинской экономики. Безнравственно связывать этот вопрос с моралью и нравственностью. Доходами, которые будут получены, мы поднимем образование и победим бедность и нищету.

Проект осудила Грузинская православная церковь, которая считает разрешение на употребление марихуаны в стране большой ошибкой.

Ранее, 30 июля Конституционный суд Грузии отменил штраф за употребление марихуаны без назначения врача, сославшись на «право на свободное развитие личности», закрепленное в законах.