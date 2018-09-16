Минфин Грузии рассказал, как будет побеждать бедность в стране с помощью марихуаны

Мачавариани считает, что необходимо наладить на территории страны производство конопли и осуществлять экспорт марихуаны в медицинских целях, это перспективный и очень быстро растущий в мире рынок. Он подчеркнул, что при этом понимает обеспокоенность консервативной части общества.
Иванэ Мачавариани,
министр финансов Грузии:
Ожидаем, что в течение ближайших двух-трех лет мы сможем получить от экспорта около $400 млн, что очень важно для грузинской экономики. Безнравственно связывать этот вопрос с моралью и нравственностью. Доходами, которые будут получены, мы поднимем образование и победим бедность и нищету.
Проект осудила Грузинская православная церковь, которая считает разрешение на употребление марихуаны в стране большой ошибкой.
Ранее, 30 июля Конституционный суд Грузии отменил штраф за употребление марихуаны без назначения врача, сославшись на «право на свободное развитие личности», закрепленное в законах.