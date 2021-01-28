«Самый смешной документ на свете». Навальный выступил в суде с речью из СИЗО

Адвокаты Навального указывали в жалобе на целый ряд несоответствий действующим законам. В частности, на то, что суд постановил «продлить срок задержания» Навального до 30 суток, а УК РФ предусматривает только «заключение под стражу на срок не более чем на 30 суток».

Представитель прокуратуры назвал апелляционную жалобу необоснованной.

Сам Алексей Навальный участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО «Матросская тишина»

«Все это одно большое нарушение закона, демонстративное нарушение закона. Вы, ваша честь, читали протокол судебного заседания из Химок? Если вы его читали, вы должны были смеяться очень громко на весь Московский областной суд, потому что это самый смешной документ на свете. И его вообще не мог составить человек, у которого есть какое-то юридическое образование. То, что произошло, просто невозможно», — заявил Алексей Навальный в суде.

Политик считает, что для него приготовили камеру в «Матросской тишине» заранее — еще до того, как он летел из аэропорта Внуково в Шереметьево.

Защита Алексея Навального будет обжаловать его заключение под стражу в Европейском суде по правам человека, заявил «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Вадима Кобзева.

Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения в Россию из Германии, где он проходил курс реабилитации. Решение об аресте принял Химкинский районный суд. Заседание проходило прямо в отделе полиции. Позже Навального отправили в СИЗО до заседания суда, на котором решат вопрос о замене его условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.