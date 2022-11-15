2

Как проходит первая сессия?

Глав делегаций стран участниц встретил президент Индонезии и глава индонезийского председательства «двадцатки» 2022 года Джоко Видодо. Перед сессией прошла пресс-конференция председателя Евросовета Шарля Мишеля.

Он, как и премьер-министр Великобритании Риши Сунак, обвинил Россию в том, что она спровоцировала продовольственный кризис в мире.

Шарль Мишель заявил, что единственный выход из кризиса — прекратить конфликт на Украине.