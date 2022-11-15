15 ноября
﻿
Политика

Саммит G20. Когда он пройдет и какие темы обсудят страны «большой двадцатки» — разбор altapress.ru

Первая сессия саммита G20 началась на острове Бали 15 ноября. Она продлится два дня. Какие вопросы будут обсуждать лидеры стран Группы двадцати и почему это важно для России — в материале altapress.ru.

Флаги Японии и России.
Флаги Японии и России.
wikipedia.org
1
Что такое саммит G20 и чему он посвящен?

Саммит G20 — это встреча глав государств Группы двадцати (клуб правительств с наиболее развитой и развивающейся экономикой).

Это уже семнадцатая встреча лидеров стран. Саммит пройдет 15 и 16 ноября в курортном районе Нуса-Дуа на острове Бали в Индонезии.

2
Как проходит первая сессия?

Глав делегаций стран участниц встретил президент Индонезии и глава индонезийского председательства «двадцатки» 2022 года Джоко Видодо. Перед сессией прошла пресс-конференция председателя Евросовета Шарля Мишеля.

Он, как и премьер-министр Великобритании Риши Сунак, обвинил Россию в том, что она спровоцировала продовольственный кризис в мире.

Шарль Мишель заявил, что единственный выход из кризиса — прекратить конфликт на Украине.

Политика
Политика
Freepic
3
Почему саммит важен для России?

Первая сессия саммита особенно важна для России, поскольку на ней обсудят вопросы продовольственной и энергетической безопасности.

Россия — один из крупнейших мировых производителей и экспортеров как продовольствия, так и энергоносителей.

4
Кто представляет Россию на саммите G20?

Россию представляет глава МИД России Сергей Лавров. Вместе с ним прибыл министр финансов Антон Силуанов.

Сергей Лавров.
Сергей Лавров.
департамент информации и печати МИД России
5
Что обсудят на следующих сессиях?

Вторая сессия тоже пройдет 15 ноября. На ней обсудят мировую архитектуру здравоохранения. Третью сессию посветят цифровой трансформации. Она состоится в среду.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость