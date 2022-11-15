Саммит G20 — это встреча глав государств Группы двадцати (клуб правительств с наиболее развитой и развивающейся экономикой).
Это уже семнадцатая встреча лидеров стран. Саммит пройдет 15 и 16 ноября в курортном районе Нуса-Дуа на острове Бали в Индонезии.
Глав делегаций стран участниц встретил президент Индонезии и глава индонезийского председательства «двадцатки» 2022 года Джоко Видодо. Перед сессией прошла пресс-конференция председателя Евросовета Шарля Мишеля.
Он, как и премьер-министр Великобритании Риши Сунак, обвинил Россию в том, что она спровоцировала продовольственный кризис в мире.
Шарль Мишель заявил, что единственный выход из кризиса — прекратить конфликт на Украине.
Первая сессия саммита особенно важна для России, поскольку на ней обсудят вопросы продовольственной и энергетической безопасности.
Россия — один из крупнейших мировых производителей и экспортеров как продовольствия, так и энергоносителей.
Россию представляет глава МИД России Сергей Лавров. Вместе с ним прибыл министр финансов Антон Силуанов.
Вторая сессия тоже пройдет 15 ноября. На ней обсудят мировую архитектуру здравоохранения. Третью сессию посветят цифровой трансформации. Она состоится в среду.