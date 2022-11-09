9 ноября
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Политика

Протесты Трампа, «надоевший» Байден и миллионы голосов. Как проходят выборы в конгресс в США

  1. Кого и как часто выбирают в конгресс?
  2. Как проходит голосование?
  3. Как отреагировал на выборы экс-президент Дональд Трамп?
  4. Какова ситуация у президента Джо Байдена?
  5. Темы избирательной кампании
  6. Как итоги выборов отразятся на отношениях США и России?

Промежуточные выборы в конгресс проходят в США. Что происходит на голосовании, чего ожидают избиратели и как скажутся итоги выборов на России — в материале altapress.ru.

1
Кого и как часто выбирают в конгресс?

Раз в два года в США полностью переизбирают палату представителей. Всего в ней 435 человек. По итогам выборов из 100 человек переизберут 35 в состав сената.

2
Как проходит голосование?

Как сообщает The Washington Post, досрочно проголосовали более 44 млн избирателей. По информации CNN, двукратное преимущество на выборах в палату представителей у Республиканской партии. У них 134 голоса против 77 — для большинства им нужно 218 мест.

Выборы.
Выборы.
«Голос»

Места в сенате между двумя партиями пока распределились поровну — по 40 мест. Для большинства необходимо 50.

3
Как отреагировал на выборы экс-президент Дональд Трамп?

Бывший президент США Дональд Трамп призвал сторонников начать протестовать.

Он обвинил местные власти в бесчестности избирательных комиссий. Трамп заявил, что многие избиратели не могут проголосовать, так как якобы уже отдали свой голос. Однако местные власти отвергли все обвинения.

Дональд Трамп.
Дональд Трамп.
donaldjtrump.com
4
Какова ситуация у президента Джо Байдена?

РБК прогнозирует, что наличие республиканского конгресса помешает воплотить преобразования, обещанные Джо Байденом. Кроме того, это может повлиять на перспективы демократов на следующих президентских выборах.

К слову, по данным экзит-поллов, большинство избирателей негативно восприняли бы второй срок Джо Байдена на посту президента. Сам Байден воздержался от публичных выступлений и дал только одно интервью на радио.

5
Темы избирательной кампании

Основные темы избирательной кампании — инфляция, рост цен на энергоносители, а также рост преступности. По мнению республиканцев, главная причина роста преступности — излишнее давление на полицию.

На пике популярности движения Black Lives Matter полиции сократили финансирование и усилили над ней контроль.

Американская полиция.
Американская полиция.
СС0
6
Как итоги выборов отразятся на отношениях США и России?

По мнению экспертов, итоги выборов никак не повлияют на отношения США и России. Изменений ждать не стоит.

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