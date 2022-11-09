Протесты Трампа, «надоевший» Байден и миллионы голосов. Как проходят выборы в конгресс в США

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Как проходит голосование?

Как сообщает The Washington Post, досрочно проголосовали более 44 млн избирателей. По информации CNN, двукратное преимущество на выборах в палату представителей у Республиканской партии. У них 134 голоса против 77 — для большинства им нужно 218 мест.

Выборы. «Голос»

Места в сенате между двумя партиями пока распределились поровну — по 40 мест. Для большинства необходимо 50.