Протесты Трампа, «надоевший» Байден и миллионы голосов. Как проходят выборы в конгресс в США

Раз в два года в США полностью переизбирают палату представителей. Всего в ней 435 человек. По итогам выборов из 100 человек переизберут 35 в состав сената.
Как сообщает The Washington Post, досрочно проголосовали более 44 млн избирателей. По информации CNN, двукратное преимущество на выборах в палату представителей у Республиканской партии. У них 134 голоса против 77 — для большинства им нужно 218 мест.
Места в сенате между двумя партиями пока распределились поровну — по 40 мест. Для большинства необходимо 50.
Бывший президент США Дональд Трамп призвал сторонников начать протестовать.
Он обвинил местные власти в бесчестности избирательных комиссий. Трамп заявил, что многие избиратели не могут проголосовать, так как якобы уже отдали свой голос. Однако местные власти отвергли все обвинения.
РБК прогнозирует, что наличие республиканского конгресса помешает воплотить преобразования, обещанные Джо Байденом. Кроме того, это может повлиять на перспективы демократов на следующих президентских выборах.
К слову, по данным экзит-поллов, большинство избирателей негативно восприняли бы второй срок Джо Байдена на посту президента. Сам Байден воздержался от публичных выступлений и дал только одно интервью на радио.
Основные темы избирательной кампании — инфляция, рост цен на энергоносители, а также рост преступности. По мнению республиканцев, главная причина роста преступности — излишнее давление на полицию.
На пике популярности движения Black Lives Matter полиции сократили финансирование и усилили над ней контроль.
По мнению экспертов, итоги выборов никак не повлияют на отношения США и России. Изменений ждать не стоит.