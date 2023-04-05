5 апреля
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Политика

Самолет с экс-президентом США на борту улетел из Нью-Йорка

Экс-президент США Дональд Трамп улетел из Нью-Йорка, сообщает CNN.

Дональд Трамп.
Дональд Трамп.
unsplash.com

Самолет вылетел во Флориду. Политик направится в свое поместье.

Накануне бывший глава государства предстал перед судом, на котором ему были предъявлены обвинения — о подделке деловой документации, напоминает bfm.ru. Трамп заявил о своей невиновности по всем 34 пунктам.

Дональд Трамп освобожден из-под формального ареста, сообщает ТАСС.

Между тем Трампу грозит тюремный срок до четырех лет. Дональд Трамп стал первым экс-главой администрации в истории США, которому предъявили обвинения в уголовном правонарушении.

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