Самолет с экс-президентом США на борту улетел из Нью-Йорка

Самолет вылетел во Флориду. Политик направится в свое поместье.
Накануне бывший глава государства предстал перед судом, на котором ему были предъявлены обвинения — о подделке деловой документации, напоминает bfm.ru. Трамп заявил о своей невиновности по всем 34 пунктам.
Дональд Трамп освобожден из-под формального ареста, сообщает ТАСС.
Между тем Трампу грозит тюремный срок до четырех лет. Дональд Трамп стал первым экс-главой администрации в истории США, которому предъявили обвинения в уголовном правонарушении.