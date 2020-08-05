Самолет, вода, ЧС: в Крыму решили вызвать дожди с помощью авиации

В Крыму проведут серию экспериментов по искусственному вызову дождей с помощью авиации, следует из документации на сайте госзакупок.

Местные власти готовы потратить на осадки до 25,5 млн рублей.

Технология

Вызывать дождь будут с помощью самолета, оборудованного азотным генератором и устройствами для отстрела пиропатронов с йодистым серебром, пишет polit.ru. Эксперимент по «активному воздействию на облака с целью увеличения осадков» будет продолжаться не менее 25 летных часов в предгорных и горных зонах Симферопольского и Белогорского районов Крыма.

Срок

Испытания продлятся до 15 декабря. Ожидается, что в результате испытаний на экспериментальной территории выпадет не менее 15% от месячной нормы осадкой.

Вода по графику

В селе Мирное Симферопольского района 3 августа был введен режим ЧС. Дело в том, что скважина, питавшая водой часть Мирного, пересохла. Без воды остаются около 2 тысяч человек. Для местных жителей организован подвоз воды четыре раза в день

В феврале жителям Симферополя выдавали воду по графику из-за ее недостатка в местных водохранилищах.

Дождь. Михаил Хаустов

Режим ЧС

В конце июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, курирующий Крым, поручил правительству признать дефицит питьевой воды в Крыму чрезвычайной ситуацией. Из резервного фонда Республике Крым будет выделено 159 млн рублей на предотвращение последствий ЧС, пишет KP.RU.

Деньги потратят на целый комплекс мероприятий по обеспечению водной независимости полуострова. Список первоочередных задач утвердит правительство.

Власти Крыма пообещали обеспечить полуостров питьевой и промышленной водой до 2025 года.

Политический Днепр

Крыму не требуется днепровская вода до тех пор, пока украинские власти не оставят претензий на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок ресурса, заявил глава республиканского парламента Владимир Константинов.

Так он отреагировал на заявление постпредства Украины в Крыму относительно того, что возобновление поставок воды в Крым невозможно до «момента его деоккупации».

Поставка воды в Крым, согласно позиции представительства Украины, приведет к ослаблению давления на Россию, а это сыграет свою роль в отсрочке момента возвращения полуострова.