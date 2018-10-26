Саудовский король рассказал Путину о расследовании убийства журналиста

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в телефонном разговоре рассказал президенту РФ Владимиру Путину о том, как ведется расследование убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает SPA . Корреспондента убили в генконсульстве страны в Стамбуле.

«Хранитель двух святынь уведомил президента России о мерах и следственных мероприятиях по раскрытию всех обстоятельств убийства Джамаля Хашогги, а также усилиях правительства по привлечению к ответственности тех, чья вина будет доказана, с целью их наказания», — пишет агентство.

В беседе российский президент выразил уверенность в том, что Эр-Рияд принял все необходимые меры, а само расследование является прозрачным, пишет polit.ru.

Убийство в резиденции

Ранее саудовские власти признали, что когда Хашогги подал заявку на развод, для оформления которой ему необходимо было явиться в генконсульство, в Турцию выехали 15 агентов спецслужб. Перед ними якобы поставили задачу вернуть журналиста на родину.

Убийство Хашогги в Эр-Рияде назвали неудачным исходом драки, возникшей между журналистом и «теми, кто встречал» его в генконсульстве.

Тело убитого было найдено в колодце на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии.

По данным СМИ, состояние останков журналиста свидетельствует о пытках. В распоряжении турецкой полиции есть аудиозапись, сделанная Apple Watch на руке Хашогги. Мужчина якобы активировал встроенный в часы диктофон и синхронизировал его с айфоном своей невесты.

Прибывшая в Турцию для расследования гибели журналиста глава ЦРУ заявила, что у американских спецслужб есть аудиозапись, сделанная во время пребывания Хашогги в генконсульстве.