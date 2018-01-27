"Как дома": Саудовский принц рассказал о своей роскошной жизни в заключении

Принц утверждает, что с ним хорошо общаются. Он живет в гостиничном номере класса люкс и питается вегетарианскими блюдами, передает Reuters.

В ноябре прошлого года по стране прокатилась волна задержаний в рамках масштабных антикоррупционных рейдов, в рамках которых и был арестован принц.

Агентство отмечает, что вместе с другими десятками задержанных членов королевской семьи ибн Талал живет в апартаментах гостиницы Ritz-Carlton в Эр-Рияде. Сколько комнат в его золоченом номере, не уточняется. Агентство упоминает лишь о кабинете, кухне и столовой. "Я чувствую себя очень комфортно, потому что нахожусь в своей стране, в своем городе, здесь я как дома. Это не доставляет мне никаких неудобств", — пояснил миллиардер.

В ходе своего первого интервью под стражей племянник саудовского короля заявил, что в ближайшее время его полностью оправдают и он сможет выйти на свободу. По его словам, против него не выдвинуто никаких обвинений. "Просто есть некоторые темы для обсуждения между мной и правительством, о которых я сейчас не могу распространяться", — добавил принц, пишет Lenta.ru.

Ранее в сети появилось видео гостиницы, где находятся в заточении арестованные принцы.