"Как дома": Саудовский принц рассказал о своей роскошной жизни в заключении

Вчера, 17:45.
Происшествия

Арестованный по подозрению в коррупции принц Саудовской Аравии, миллиардер Аль-Валид ибн Талал чувствует себя под стражей как дома.

Король Саудовской Аравии.
Король Саудовской Аравии. Фото: kremlin.ru.

Принц утверждает, что с ним хорошо общаются. Он живет в гостиничном номере класса люкс и питается вегетарианскими блюдами, передает Reuters.

В ноябре прошлого года по стране прокатилась волна задержаний в рамках масштабных антикоррупционных рейдов, в рамках которых и был арестован принц.

Агентство отмечает, что вместе с другими десятками задержанных членов королевской семьи ибн Талал живет в апартаментах гостиницы Ritz-Carlton в Эр-Рияде. Сколько комнат в его золоченом номере, не уточняется. Агентство упоминает лишь о кабинете, кухне и столовой. "Я чувствую себя очень комфортно, потому что нахожусь в своей стране, в своем городе, здесь я как дома. Это не доставляет мне никаких неудобств", — пояснил миллиардер.

В ходе своего первого интервью под стражей племянник саудовского короля заявил, что в ближайшее время его полностью оправдают и он сможет выйти на свободу. По его словам, против него не выдвинуто никаких обвинений. "Просто есть некоторые темы для обсуждения между мной и правительством, о которых я сейчас не могу распространяться", — добавил принц, пишет Lenta.ru.

Ранее в сети появилось видео гостиницы, где находятся в заточении арестованные принцы.

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