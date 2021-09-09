Сбежавший из страны президент Афганистана публично извинился перед народом

«Я приношу извинения афганскому народу за то, что не смог завершить все это по-другому», — сказал Гани.
По его словам, решение покинуть Кабул было сложнейшим в его жизни. Гани уточнил, что не брал с собой миллионы долларов из афганских банков — в прессе публиковались подобные предположения.
Сейчас Гани находится в ОАЭ.
«Талибан» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) 15 августа объявил, что взял под полный контроль Афганистан. Президент Ашраф Гани сбежал из страны.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу дал оценку ситуации в Афганистане. Обстановка в этой стране критическая, люди пытаются сбежать из Афганистана даже ценой собственной жизни, подчеркнул Шойгу.
Организация «Талибан» признана террористической, ее деятельность запрещена в России.