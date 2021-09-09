9 сентября
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Политика

Сбежавший из страны президент Афганистана публично извинился перед народом

Смещенный террористами и бежавший из страны экс-президент Афганистана Ашраф Гани публично попросил прощения за то, что покинул свой народ, его слова распространил канал Tolo News.

Афганистан, горы.
Афганистан, горы.
СС0

«Я приношу извинения афганскому народу за то, что не смог завершить все это по-другому», — сказал Гани.

По его словам, решение покинуть Кабул было сложнейшим в его жизни. Гани уточнил, что не брал с собой миллионы долларов из афганских банков — в прессе публиковались подобные предположения.

Сейчас Гани находится в ОАЭ.

«Талибан» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) 15 августа объявил, что взял под полный контроль Афганистан. Президент Ашраф Гани сбежал из страны.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу дал оценку ситуации в Афганистане. Обстановка в этой стране критическая, люди пытаются сбежать из Афганистана даже ценой собственной жизни, подчеркнул Шойгу.

Организация «Талибан» признана террористической, ее деятельность запрещена в России.

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