Седьмой созыв АКЗС закончил работу, определив будущее Алтая на 14 лет

27 августа депутаты Алтайского краевого Заксобрания собрались на последнюю сессию в нынешнем составе. Одним из центральных вопросов в повестке было принятия стратегии развития Алтайского края на ближайшие 14 лет.

На 56-ой сессии присутствовало 56 депутатов, а также губернатор Виктор Томенко, приглашенные члены правительства края, депутаты Госдумы, представители разных ведомств и органов.

Заседание прошло в зале администрации Барнаула, так как в парламентском центре модернизируют оборудование.

Алтай будущего

Проект Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года должны были принять еще в 2020 году, но пандемия коронавируса отодвинула сроки. За это время документ претерпел ряд изменений — его доработали с учетом трансформации национальных идей и целевых показателей.

Для работы над этим созывали стратегические сессии с участием отраслевых экспертов. Основные тезисы объемного документа представил врио министра экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов.

«В 2021 году мы видим Алтайский край 2035 года как ведущий аграрно-индустриальный экспортно ориентированный регион Сибири и Дальнего Востока, территорией творческой и комфортной жизненной среды, создающей инновации», — сообщил чиновник.

Сессия АКЗС. 27 августа 2021 года. Анна Зайкова

Так, к 2035 году валовой региональный продукт должен вырасти в 1,8 раза, номинальная зарплата — в 3,7 раза, инвестиции в основной капитал — в 2,1 раза, а совокупный объем экспорт увеличит втрое.

Стратегия станет «ответом на глобальные вызовы», обеспечит «преемственность и согласование документов стратегического планирования», представит образ будущего и систему долгосрочных приоритетов, а также станет базой для «тактических действий».

Большинством голосов проект приняли во втором чтении — 48 депутатов выступили «за», шестеро «против» и двое воздержались от голосования.

«Наша Стратегия — это посыл и федеральным органам власти: ставя перед собой амбициозные цели, мы исходим из экономических условий, в которых находится наш регион, самой структуры экономики. Даже увеличив номинальный уровень заработной платы в четыре раза, мы все равно будем отставать от Федерации. Поэтому давайте вместе, на региональном и федеральном уровне, искать совместные решения», — заявил председатель краевого парламента Александр Романенко.

Сессия АКЗС. 27 августа 2021 года. Анна Зайкова

Точка в деле об энергетиках

Еще один законопроект, который долго и широко обсуждают в Алтайском крае, наконец приняли в окончательной редакции. Речь вновь шла об ограничениях продажи энергетиков и товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ.

В первом чтении законопроект приняли на сессии в мае. При подготовке ко второму чтению неоднократно собиралась рабочая группа, обсуждения прошли в молодежном парламенте, мнение жителей края собирали через сайт АКЗС.

Как сообщил председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев, мнения поступили только в поддержку вводимых ограничений.

Напомним, продажу энергетиков и товаров, содержащих углеводородный газ, ограничат для совершеннолетних на территории школ, других учреждений образования, спорта, культуры, общественного питания и так далее.

Запрещается продажа энергетиков через торговые автоматы.

По последним данным, уже 58 регионов приняли данный закон. Алтайский край стал 59-ым — депутаты проголосовали единогласно.

Сессия АКЗС. 27 августа 2021 года. Анна Зайкова

Гаражная амнистия

Правительство Алтайского края внесло в повестку законопроект о гаражной амнистии. Речь идет о порядке оформления прав граждан на капитальные гаражи и земельные участки под ними, которые не зарегистрированы в ЕГРН.

Как пояснил начальник управления имущественных отношений Алтайского края Александр Теплов, проект краевого закона закрепляет за органами местного самоуправления полномочия по выявлению лиц, использующих такие гаражи.

Муниципалитет в течение 10 рабочих дней проинформирует пользователей гаражей о порядке и случаях предоставления бесплатно в собственность земельного участка.

Представители администрации также будут оказывать содействие гражданам в приобретении прав на гаражи и земельные участки под ними.

Закон распространится на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021 года.

О том, как зарегистрировать право собственности на гараж и получить землю бесплатно, подробно рассказывали в Росреестре.

Сессия АКЗС. 27 августа 2021 года. Анна Зайкова

Дети , деньги и земля

Весной этого года «Единая Россия» и «Справедливая Россия — За правду» в АКЗС предложили предоставить многодетным семьям право выбора — либо земля, либо денежная компенсация от 100 до 300 тыс. рублей (для семей с пятью и более детьми).

Это должно продвинуть решение проблемы с огромными очередями на бесплатные земельные участки.

По последним данным, в очереди находятся более 13 тыс. семей, указала замруководителя фракции «Единая Россия» в АКЗС Ирина Солнцева.

«Выплата будет носить целевой характер: деньги можно потратить только, например, на строительство, взнос на ипотеку, подключение инженерных сетей», — добавила Солнцева.

Предполагается, что в 2023 году правом на получение денежной компенсации смогут воспользоваться семьи с четырьмя и более детьми, а в 2024 году уже остальные многодетные семьи.

Законопроект приняли в первом чтении.

Сессия АКЗС. 27 августа 2021 года. Анна Зайкова

Ответственность за опасные аттракционы

Депутаты АКЗС обсудили внесение изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), чтобы более жестко регулировать аттракционы и привести в порядок правовое поле в этом вопросе.

Предлагается дополнить перечень техники из статьи 9.3 КоАП аттракционами, чтобы их владельцы попадали под ответственность за нарушение правил эксплуатации.

«Несчастный случай на батуте (в Барнауле в конце мая этого года) заставил нас обратиться к проблеме регулирования в этой сфере. Оказалось, что проблема не урегулирована должным образом даже на федеральном уровне. Многие предприниматели выходят в эту сферу самостоятельно и не регистрируют свое оборудование», — сказал председатель комитета АКЗС по правовой политике Денис Голобородько.

Сессия АКЗС. 27 августа 2021 года. Анна Зайкова

Главная задача — не наказать предпринимателей, а обезопасить детей, подчеркнул он.

Штрафы предполагаются от 3 тысяч для физических и до 100 тысяч рублей для юридических лиц.

Постановление приняли большинством голосов.

«Дети войны» и возвращение индексации пенсий

Все четыре фракции АКЗС обратились в Государственную Думу, чтобы категорию «дети войны» со всеми полагающимися выплатами распространить в масштабах страны.

Пока в ряде субъектов, где действует соответствующий закон, определение категории граждан «дети войны» и перечень мер социальной поддержки различается.

Разработчики предложили определить эту категорию граждан на федеральном уровне и установить меры социальной поддержки за счет средств федерального бюджета.

Также депутаты направили инициативу, касающуюся восстановления прекратившейся с 2016 года индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.

В результате отмены индексации пенсий большая часть работающих пенсионеров перешла в сферу теневой занятости, что привело к потерям бюджета в виде неуплаченного налога на доходы физических лиц в размере около 300 млрд рублей в год, а также к снижению поступлений во внебюджетные фонды, включая Пенсионный фонд, в объеме свыше 500 млрд рублей.

В целях эффективного функционирования системы пенсионного обеспечения и восстановления доверия к пенсионной системе депутаты предлагают возобновить индексацию.

Сессия АКЗС. 27 августа 2021 года. Анна Зайкова

15-минутка сентиментальности

Седьмой созыв АКЗС стал самым результативным за всю историю по числу принятых законов — 583. Однако дело не в количестве, а в том, какой эффект они дали для развития региона.

«Мы совместно с правительством проводили взвешенную, но при этом эффективную бюджетную политику, результатом которой стал существенный рост доходной и расходной частей бюджета», — заявил Александр Романенко, подводя итоги работы депутатского созыва.

При принятии бюджета в 2017 году расходы планировались в сумме 82 млрд рублей, а в бюджете текущего года — почти 140 млрд. Рост составил около 170%. При этом существенно выросли не только поступления из федерального бюджета, но и собственные доходы.

«Нам в период пандемии удалось не остановить работу и сохранить публичность парламентской деятельности», — добавил спикер.

Сессия АКЗС. 27 августа 2021 года. Анна Зайкова

Он поблагодарил губернатора за понимание той роли, какую должен играть парламент в эффективно работающей государственной системе, обратился с благодарностью к коллегам-депутатам.

«Оценки нашей деятельности могут быть разные, но у каждого останутся те вопросы, которые он смог решить, и люди, которым он помог. Будем надеяться, что опыт нашего созыва будет полезен для тех, кто придет в парламент буквально через месяц», — заключил Александр Романенко.

Будущим преемникам он пожелал работать лучше, эффективнее и настойчивее.

В 15-минутке для выступлений после сессии, которую в этот раз не стали ограничивать по времени, депутаты благодарили друг друга, просили прощения за былые обиды, желали здоровья и победы на выборах тем, кто на них заявился.