Секрет Папаши Си. Как Китаю удается сдерживать коронавирус без локдаунов и ущерба экономике

Китаю удается довольно эффективно сдерживать распространение коронавируса. В стране с численностью населения 1,4 млрд человек заболевает меньше, чем в одном Алтайском крае: например, 2 января — 63 человека. В крае — больше 200. Как ему это удается? Ответ на этот вопрос — по крайней мере отчасти — дает отчет «Роскомсвободы» о слежке за гражданами во время пандемии.

Запустил приложение

Ключевой фактор успеха Китая — в том, что власти приняли жесткие меры по контролю распространения коронавируса. И глава государства Си Цзиньпин (его неофициально называют Папашей Си) это одобрил.

Одна из мер — использование систем слежки за гражданами. По внедрению технологий Китай вырвался в лидеры. Так, Китай стал одной из первых стран, запустивших приложение для отслеживания контактов с зараженными.

Приложение Alipay Health Code с момента запуска стало обязательным для всех граждан Китая и было интегрировано практически во все сферы взаимодействия людей друг с другом.

Свой QR-код «здоровья» необходимо предъявлять при посещении публичных мест, поездках в такси, бронировании гостиниц и авиабилетов и т. д.

При этом все данные о местоположении автоматически передают полиции и властям.

Китай. @chinadailynews

Распознавание лиц

В Китае, где технологии распознавания лиц активно применялись еще до пандемии коронавируса, камеры отслеживали нарушителей карантина и режима самоизоляции.

Используемые в Китае алгоритмы на основе машинного обучения способны распознавать людей в масках и даже (!) определять наличие температуры.

Полицейских в Китае снабдили «умными шлемами», которые автоматически изменяют температуру тела всех вокруг и могут при необходимости сканировать QR-коды граждан.

Китай. @chinadailynews

Контроль собраний

В ряде стран для наблюдения за соблюдением ограничений была мобилизирована «армия дронов». Китай — одна из таких стран.

Дроны следили за тем, чтобы люди не собирались большими компаниями и оповещали о необходимости соблюдать самоизоляцию.

Впервые дронов для этих целей применил Китай еще в начале марта — позднее эту идею переняли и правительства других стран.

Китай. @chinadailynews

Что еще делает Китай

Масштабное тестирование. В октябре 2020 года в городе Циндао заболели коронавирусом 13 человек. В городе с населением 11 млн человек за считанные дни все население поголовно подвергли тестированию, рассказывал «Комсомольской правде» профессор Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского Университета Артем Гиль.

Карантин гостей. Все прибывающие в страну граждане проходят обязательный карантин и тестирование и обязаны при въезде предъявить отрицательный результат теста.

Вакцинация. В Китае разрабатывают свои вакцины, по данным агентства Blomberg на начало января 2021 года, прививки поставили 4,5 млн жителей.

Маски. Даже после вакцинации от COVID-19 в Китае необходимо обязывают меры индивидуальной защиты, в том числе ношение масок, рассказали в РБК.

Китай. @chinadailynews

Слежка не прекратится

Технологии слежки за нарушителями применяют и другие страны — в частности, Россия. Аналитики «Роскомсвободы» полагают, то инструменты слежки в 2021 году будут только совершенствоваться и могут быть поставлены в арсенал инструментов слежки на постоянной основе.

Подробнее том, как разные страны, включая Россию, следят за своими гражданами во время пандемии, читайте в отчете «Роскомсвободы».