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Жизнь

Из-за двух случаев коронавируса Китай закрыл город на границе с Россией

Власти Китая ввели локдаун в Маньчжоули на границе с Россией, передает ТАСС. Из-за двух случаев COVID-19 в городе запретили массовые мероприятия, закрыли развлекательные заведения, школы и детские сады, а также остановили железнодорожное сообщение.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Также сообщается, что власти Маньчжоули планируют провести массовое тестирование.

Город Маньчжоули находится в автономном районе Внутренняя Монголия Северо-Восточного Китая в 4 км от границы с Россией и в 6 км от Забайкальска. Маньчжоули — крупнейший сухопутный пограничный пункт на китайско-российской границе.

За время пандемии в Китае выявили 92 030 случаев заражения коронавирусом. Из них более 86,7 тысяч человек уже выздоровели, умерли 4742 пациента, уточняет lenta.ru.

Ранее в связи с эпидемической ситуацией власти Китая приостановили для россиян въезд по открытым визам и виду на жительство,.

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