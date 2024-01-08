8 января
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Политика

Сельхозтехника снова подходит к Бранденбургским воротам: немецкие фермеры бастуют

Протестующие против отмены льгот фермеры в Германии блокируют своей техникой автобаны. Они планируют подъехать на 300 тракторах к Бранденбургским воротам.

Парижская площадь (Берлин).
Парижская площадь (Берлин).
CC0

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на немецкие СМИ, блокада автобанов началась с раннего утра в федеральных землях Мекленбург - Передняя Померания и Саксония. Кроме того, грузовые автомобили перекрывают трассу в Северном Рейне - Вестфалии.

В Берлине также недоступна улица, где сегодня запланирована демонстрация. Самая крупная акция в Берлине планируется 15 января.

Протесты связаны с тем, что правительство страны стало изыскивать статьи экономии бюджетных средств на 2024 год. К этому привел вердикт Федерального конституционного суда, который запретил тратить из бюджета 60 млрд евро. Некоторые изменили коснулись фермеров, в частности их лишают налоговых льгот и скидок на дизель. Запустилась серия выступлений.

Одна из акций 18 декабря уже проходила у Бранденбургских ворот. Четвертого января кабмин ФРГ объявил, что отменять льготы будут постепенно и не в полном объеме, однако фермеры ждут полной отмены решения.

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