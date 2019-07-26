Сенат США обвинил Россию в активном вмешательстве в выборы

Сенатский комитет США обвинил Россию во вмешательстве в инфраструктуру выборов с 2014 по 2017 годы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Комитет сената провел собственное расследование «вмешательства РФ» в выборы и 25 июля опубликовал итоговый доклад.

«Начиная с по меньшей мере 2014 года и вплоть до по меньшей мере 2017 года российские власти развернули активную деятельность против инфраструктуры выборов США на местном уровне и уровне штатов», — говорится в опубликованном документе. При этом в нём же отмечается, что «российское вмешательство» не изменило итоги голосования на президентских выборах 2016 года.

Россия отрицает какое-либо вмешательство в американские выборы. Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не вмешивается в дела других стран, и именно в этом главное отличие РФ от США. По словам российского президента, такие обвинения являются «верхом абсурда».