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9 августа
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Сенатор предложил в ответ на санкции США отказаться от доллара

Член Совета федерации, зампред комитета по науке Игорь Морозов заявил, что в ответ на санкции США Россия должна отказаться от использования доллара, сообщает Газета.Ru.

Деньги. Доллары, биткоины.
Деньги. Доллары, биткоины.
СС0

«Конечно же, мы должны ответить и в первую очередь отказаться вместе с нашими партнерами по целому ряду экономических и интеграционных группировок от доллара и перейти на национальную валюту. Это то, о чем шла речь, на последнем саммите БРИКС. Это будет не только наш ответ, но и всего мирового сообщества, против которого развязываются войны», — сказал Морозов.

Сенатор подчеркнул, что Россия уже начинает торговать с Китаем и Ираном, используя национальную валюту, а на уровне БРИКС сформирован целый пул резервных национальных валют.

8 августа госдепартамент объявил, что США с 22 августа введут новые санкции против России из-за якобы использования Россией химоружия в Солсбери.

Ограничительные меры второй волны, которые могут ввести через 90 дней, могут привести к снижению уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США российской авиакомпании «Аэрофлот» и почти полное прекращение американского экспорта.

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