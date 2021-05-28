Сенатор высмеял заявление министра США о «самом грязном на Земле» российском газе

Ранее Грэнхолм выступила против «Северного потока — 2». Напомним, США намерены поставлять в ЕС свой сжиженный газ.

Пушков, комментируя слова Грэнхолм, посоветовал ей в следующий раз рассказать о «молекулах свободы» в американском газе.

«Эта дама, выдающая себя за специалиста, забыла упомянуть, что американский газ, прибывающий в Европу, в отличие от российского, еще и состоит из „молекул свободы“. Иначе в ее оценках как министра энергетики США чего-то не хватает. Но уверен, что она так и считает. Просто сказать забыла», — посмеялся сенатор.