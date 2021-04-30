Путин высмеял западных политиков, вспомнив генерала и булочки

Российский лидер обсудил с ними проекты и сферы сотрудничества двух стран и заверил, что Москва готова оказать помощь и дать некоторые преференции иностранным предпринимателям.

В частности, у России и Франции есть общие интересы в сфере автомобилестроения, пищевой промышленности, топливно-энергетическом комплексе, перечислил глава государства, пишет News.ru. Путин отметил, что есть политики, которые пытаются помешать реализации многих проектов, включая газопровод «Северный поток — 2».

«Различные политические силы считают, что электричество берется прямо из розетки электрической, а как оно туда попадает — никто не вдается в подробности. У нас, знаете, был такой писатель-классик Салтыков-Щедрин, у него был персонаж — генерал, который в лесу оказался, и он посылал своего денщика за булочками. Полагал, что круассаны и булочки растут на деревьях», — сказал президент.

Путин посетовал, что французские инвесторы имеют не самую крупную долю на российском рынке, а уж Россия имеет еще больше сложностей для инвестирования во французскую экономику.

Ранее Путин вспомнил лихие 90-е и порассуждал о честности по отношению к людям. Российский лидер предупредил политиков о необходимости избегать популизма.