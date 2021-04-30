30 апреля 13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Путин высмеял западных политиков, вспомнив генерала и булочки

Накануне президент РФ Владимир Путин провел онлайн-встречу с главами крупнейших французских компаний.

Президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин.
kremlin.ru

Российский лидер обсудил с ними проекты и сферы сотрудничества двух стран и заверил, что Москва готова оказать помощь и дать некоторые преференции иностранным предпринимателям.

В частности, у России и Франции есть общие интересы в сфере автомобилестроения, пищевой промышленности, топливно-энергетическом комплексе, перечислил глава государства, пишет News.ru. Путин отметил, что есть политики, которые пытаются помешать реализации многих проектов, включая газопровод «Северный поток — 2».

«Различные политические силы считают, что электричество берется прямо из розетки электрической, а как оно туда попадает — никто не вдается в подробности. У нас, знаете, был такой писатель-классик Салтыков-Щедрин, у него был персонаж — генерал, который в лесу оказался, и он посылал своего денщика за булочками. Полагал, что круассаны и булочки растут на деревьях», — сказал президент.

Путин посетовал, что французские инвесторы имеют не самую крупную долю на российском рынке, а уж Россия имеет еще больше сложностей для инвестирования во французскую экономику.

Ранее Путин вспомнил лихие 90-е и порассуждал о честности по отношению к людям. Российский лидер предупредил политиков о необходимости избегать популизма.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость