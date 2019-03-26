Сенатор заявил, что в «Единой России» состоят лучшие люди страны

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что в партии «Единая Россия» состоят лучшие люди страны. Высказывание политика приведено на сайте Regions.ru .

«Что же касается „Единой России“, то там есть разные люди, но в большинстве своем это лучшие люди России. Нравится это кому-то или нет, но это действительно так. И авторитет президента и председателя правительства тоже имеют очень большое значение», — сказал сенатор.

Клинцевич подчеркнул, что сейчас «предпринимаются попытки власть дискредитировать», пишет znak.com.

«Но мы прекрасно понимаем, откуда исходят эти попытки, и знаем, что они связаны и с деятельностью „пятой колонны“ и с так называемым „троянским конем“. Проблем в стране хватает, а для этих сил гиперболизировать наши проблемы и расшатывать ситуацию — это лучше всего», — заявил сенатор.

Ранее сообщалось, что единороссы и социологи разошлись в оценке причин падения рейтинга партии власти. Гендиректор «Левада-центра» Лев Гудков говорил, что отрицательная динамика партийного рейтинга наблюдается уже давно: «Ухудшение общей ситуации в стране переносится на ее руководство и на партию, поскольку она мыслится как отражение власти».

В «Единой России» настроены более оптимистично. Замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко заявил, что партия прошла нижнюю точку своего рейтинга и после выборов «провела работу над ошибками» и «взяла курс на обновление».