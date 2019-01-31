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Политика
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Сенатора Арашукова отправили за решетку, планируются новые задержания

В Москве суд арестовал сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, отказавшись выпустить его под залог 10 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Рауф Арашуков.
Рауф Арашуков.
скриншот видео с сайта "Первого канала".

Также правоохранители задержали отца сенатора — советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашуков. Его подозревают в организации преступного сообщества и хищении 30 млрд у «Газпрома». Самого сенатора обвинят в причастности в организации убийств двух человек.

Следствие по делам Арашуковых ведется сразу в 11 городах России. В следкоме заявили, что по делу о хищениях у «Газпрома» намерены задержать еще четверых руководителей газовых компаний Северо-Кавказского округа. Один из них — двоюродный брат Рауфа Арашукова, передает РБК.

Также выяснилось, что сенатор Арашуков не владеет русским языком. Он попросил себе переводчика.

Напомним, 32-летнего сенатора Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки. Арашуков пытался «уйти с заседания», но спикер верхней палаты парламента Валентины Матвиенко попросила его вернуться на место.

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