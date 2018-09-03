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4 сентября
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Сергей Приб: «Предложения алтайских депутатов были услышаны»

29 августа президент Российской Федерации Владимир Путин обратился по центральным каналам к гражданам страны с выступлением касающимся видения причин и содержания реформы пенсионного законодательства.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом Законодательном Собрании Сергей Приб прокомментировал выступление президента и соотнес озвученные поправки с предложениями депутатов регионального парламента.

Сергей Приб,
руководитель фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом Законодательном Собрании:

В целом, мы с коллегами удовлетворены обращением Владимира Владимировича Путина в части тех поправок, которые будут внесены к второму чтению по реформированию пенсионной системы.

Он напомнил, что изначально, как только появился данный проект, депутаты краевого Законодательного Собрания создали рабочую группу и уже тогда сформировали четыре предложения, которые во многом нашли отражения в сегодняшнем выступлении президента.

Сергей Приб,
руководитель фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом Законодательном Собрании:

Мы с удовлетворением услышали от президента: есть предложение сократить повышение пенсионного возраста для женщин на три года. То есть он должен составить 60 лет. Логичным продолжением является и досрочный выход на пенсию многодетных матерей.

Предложение президента по плавному переходу для лиц, которые в течение двух лет подпадают под данную реформу тоже согласуется с нашим посылом.

Было озвучено, что будет реализована льгота для сельских тружеников — увеличение размера страховой пенсии неработающих пенсионеров на 25% по достижении трудового стажа в 30 лет. Произойти это должно, по мнению президента, с чем согласились и участники общественных слушаний в Госдуме, с 1 января 2019 года. Эта норма тоже свидетельствует о понимании на федеральном уровне важности труда работников сельского хозяйства.

Сергей Приб,
руководитель фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом Законодательном Собрании:

Также уже на заседании Генерального совета партии «Единая Россия» мы предлагали в качестве мер социальной защищенности и справедливости для лиц, пользующихся правом получения социальных льгот оставить порог их получения прежнем уровне — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Речь идет о Ветеранах труда, Тружеников тыла, лиц, имеющих льготы при передвижении пассажирским транспортом и многих других. Сегодня однозначно прозвучало, что это будет сделано на федеральном уровне. Со своей стороны, мы приложим все усилия для принятия соответствующих изменений в Алтайском крае. Депутаты фракции уже приступили к подготовке такой инициативы.

Все предложения, которые озвучил Владимир Владимирович, его анализ состояния пенсионной системы и оценка последствий в случае непринятия разумных мер вносит ясность в перспективы реформы. Определенные вопросы остаются — впереди много работы. Но надо четко понимать, что делать это необходимо. И делать так, чтобы пенсионная система стала эффективнее и послужила будущим поколениям и, при этом, была социально справедливой.

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