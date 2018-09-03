Сергей Приб: «Предложения алтайских депутатов были услышаны»

Руководитель фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом Законодательном Собрании Сергей Приб прокомментировал выступление президента и соотнес озвученные поправки с предложениями депутатов регионального парламента.

Сергей Приб,

руководитель фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом Законодательном Собрании:

В целом, мы с коллегами удовлетворены обращением Владимира Владимировича Путина в части тех поправок, которые будут внесены к второму чтению по реформированию пенсионной системы.

Он напомнил, что изначально, как только появился данный проект, депутаты краевого Законодательного Собрания создали рабочую группу и уже тогда сформировали четыре предложения, которые во многом нашли отражения в сегодняшнем выступлении президента.

Сергей Приб,

руководитель фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом Законодательном Собрании:

Мы с удовлетворением услышали от президента: есть предложение сократить повышение пенсионного возраста для женщин на три года. То есть он должен составить 60 лет. Логичным продолжением является и досрочный выход на пенсию многодетных матерей. Предложение президента по плавному переходу для лиц, которые в течение двух лет подпадают под данную реформу тоже согласуется с нашим посылом.

Было озвучено, что будет реализована льгота для сельских тружеников — увеличение размера страховой пенсии неработающих пенсионеров на 25% по достижении трудового стажа в 30 лет. Произойти это должно, по мнению президента, с чем согласились и участники общественных слушаний в Госдуме, с 1 января 2019 года. Эта норма тоже свидетельствует о понимании на федеральном уровне важности труда работников сельского хозяйства.

Сергей Приб,

руководитель фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом Законодательном Собрании: